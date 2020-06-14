VW и Ford подписали договор о совместном производстве электромобилей

Немецкий концерн Volkswagen и американский Ford подписали договор о совместном производстве электромобилей и сотрудничестве в сфере автономного вождения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Немецкий и американские автоконцерны будут совместно производить коммерческие и электромобили, а также сотрудничать в сфере автономного вождения. Слияние капиталов обоих концернов договор не предусматривает, пишет издание.



В частности, в Volkswagen оценивают рост оборота в пределах от 10 до 20 млрд долларов от такого сотрудничества.

Согласно договору, Volkswagen инвестирует 1 млрд долл в дочернюю компанию американцев Argo Al, разрабатывающую технологии для беспилотных автомобилей, и внесет в совместный проект собственную компанию AID, стоимость которой оценивается в 1,6 млрд долл.

Напомним:

Соответствующий договор о сотрудничестве главы обеих компаний подписали 10 июня.

Согласно договору, проект которого наблюдательный совет VW одобрил еще 28 мая, Ford с 2023 начнет производить в Европе электромобили, которые в качестве базовой технологии будут использовать модульную электрическую платформу MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), разработанную немецким концерном.