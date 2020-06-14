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JPMorgan про падение Bitcoin: стресс-тест сдан "в основном положительно"

Воскресенье, 14 июня 2020, 12:10
 

Стратеги банка JPMorgan Chase заявили, что падение криптовалюты Bitcoin стал первым для нее стресс-тестом, который она сдала "в основном положительно".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет "Криптовалюта берет свой первый стресс-тест: золото, пирит или что-то среднее?".

Как говорится в издании,  цена монеты не сильно отличалась от уровней внутренней стоимости, а значит лишь ненадолго опускалась ниже стоимости майнинга.

Также сообщается, что большинство криптовалют падало одновременно — корреляция на рынке выросла за последние несколько месяцев.

"Это говорит о том, что доказательств динамики панического побега или даже многоуровневого распределения материального качества среди криптовалют не много даже во время кризиса в марте", — полагают стратеги JPMorgan.

Істочник: Bloomberg
Істочник: Bloomberg

По их словам, поведение цены Bitcoin указывает, что криптовалюту продолжают использовать как спекулятивный актив, а не в качестве средства обмена или сохранения стоимости.

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