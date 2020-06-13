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Промпроизводство в ЕС достигло самых низких за последние 25 лет показателей

Суббота, 13 июня 2020, 16:36
 

В апреле 2020 года промышленное производство в странах ЕС из-за карантинных мер рекордно снизилось и достигло самых низких за последние 25 лет показателей.

Об этом пишет DW со ссылкой на данные Евростата.

"В апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, промышленное производство в еврозоне сократилось на 17,1%, а в Евросоюзе - на 17,3%, без учета сезонных колебаний", - передаетиздание.

Если сравнивать с апрелем 2019 года, то снижение составило 28% по еврозоне и 27,2% по всему ЕС.

Речь идет о самых низких показателях с середины 1990-х годов, отмечает Евростат. 

"Например, из-за финансового кризиса в конце 2008 и начале 2009 года промышленное производство в Европе сократилось на 3-4% по сравнению с предыдущим месяцем", - идется в сообщении.

Сильнее всего промышленность сократилась в Венгрии (минус 30,5% по сравнению с мартом) и Люксембурге (минус 43,9% по сравнению с апрелем 2019 года).

Наименьшие потери Финляндия (минус 2,2% по сравнению с мартом), Мальта и Ирландия (минус 3,1% и плюс 5,5% по сравнению с апрелем 2019 соответственно). 

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ЕС производство

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