Sony представила PlayStation 5

Источник: ITC

Японская компания Sony представила игровую консоль нового поколения PlayStation 5.

Об этом сообщает ВВС.

Большая часть презентации была посвящена играм, которые будут доступны на PS5 и поступят в продажу в дату релиза игровой приставки.

Но, кроме самой консоли, которая поступит в продажу в двух версиях - с дисководом и без (Digital Edition - покупка игр через PlayStation Store – ЭП), компания представила новые геймпады, отдельную станцию ​​для их подзарядки (одновременно можно будет заряжать два геймпада –ЭП), наушники, пульт дистанционного управления PS5 и веб-камеру для синхронизации игровых девайсов.

Издание пишет, что все эти устройства сначала будут продаваться отдельно от консоли. Поступят ли в продажу PS5 с полным набором аксессуаров в будущем, в Sony пока не сообщили.