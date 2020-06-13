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Авиакомпания Lufthansa будет предлагать пассажирам тестирование на COVID-19

Суббота, 13 июня 2020, 12:48
 

Немецкая авиакомпания Lufthansa будет предлагать своим клиентам возможность пройти тест на коронавирус.

Источник: DW

Детали: Планируется, что услугу могут ввести в июне или в начале июля. Тестировать планируют пассажиров в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, которые являются основными для Lufthansa.

В свою очередь, исследовать образцы будут соответствующие центры фирм-партнеров авиакомпании. На определение результатов тестирования может уйти до четырех часов.

Как добавили в Lufthansa, указанное предложение является весьма актуальным для тех пассажиров, которые направляются в страны, где требуют показать результаты теста.

Кроме того, авиакомпания изучает возможность внедрения новой услуги по свободному месту в среднем ряду для клиентов эконом-класса дальних рейсов. Указанная услуга будет платной.

Украинская правда

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