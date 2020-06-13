SpaceX продолжает создавать глобальную систему интернета: запустили 58 микроспутников на орбиту
Суббота, 13 июня 2020, 12:57
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9, которая выведет на орбиту 58 спутников системы Starlink.
Источник: SpaceX в Twitter
Сейчас SpaceX доставила на орбиту Земли 480 интернет-модулей Starlink. Их назначение – предоставление доступа в интернет пользователям на всей планете.
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