Создан экспертный совет по вопросам энергетической безопасности

При Совете нацбезопасности создан Совет экспертов по вопросам энергетике.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО, передает "Интерфакс".

Сообщается, что совет создан с целью обеспечения эффективного реагирования государства на угрозы в сфере энергетической безопасности и определения направлений развития топливно-энергетического комплекса государства.

"Орган будет высшим совещательным органом для Главы государства и Совета национальной безопасности Украины по энергетической проблематике", - отмечается в сообщении.

Данилов сообщил, что для подготовки рекомендаций Совету экспертов и обеспечения его работы, в Аппарате СНБО Украины создана рабочая группа по вопросам развития водородной экономики.

По его словам, сегодня есть специалисты, ресурсы и инвесторы и для получения реальных результатов нужно объединить усилия науки, бизнеса и власти.

Напоминаем:

Ранее Владимир Зеленский своим указом от 29 мая утвердил положение о Совете экспертов по вопросам энергетической безопасности и назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова его главой.

Согласно утвержденному положению, Совет экспертов по энергобезопасности является консультативным органом СНБО Украины, созданным в соответствии с решением СНБО от 2 декабря 2019 года "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".