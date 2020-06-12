Официальный курс на 15 июня: гривня теряет позиции
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,73 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 12 июня - 30,17 гривни).
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 июня на уровне 26,69.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,17 гривни (на 11 июня - 30,28 гривни).
12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,69 гривни за доллар.
12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78 гривни за доллар.
Экономическая правда
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