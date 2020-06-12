Отремонтированные дороги к курортам откроются в ближайшие недели - Офис президента

В Офисе президента заявили, что в ближайшие недели откроются новые отремонтированные автодороги до курортов на Черном и Азовском морях.

Об этом сообщили заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Кубраков рассказал, что одной из таких дорог будет трасса национального значения Н-30, которая проходит по территории Запорожской области и соединяет Васильевку и Бердянск. Эту обновленную дорогу протяженностью 120 км откроют в июле. Сейчас на двух третях участка уже проложен верхний слой полотна.

"Международная трасса М-18, которая выводится в Васильевку из Запорожья, сейчас полностью ремонтируется. Идут работы на всем участке. И вся она будет присоединена к нормальной сети дорог", - добавил Александр Кубраков.

Также, по его словам, в июле запланировано начало ремонта дороги в Очаков.

"Очаков - наш порт, наш курорт. Это база Военно-Морских сил. Вся дорога полностью будет отремонтирована в этом году", - рассказал он.

Председатель Укравтодора также сообщил, что продолжается ремонт дорог до Скадовска на Херсонщине и Затоки в Одесской области.

Тимошенко подчеркнул, что ремонтные работы также происходят в Хмельницкой области. Соответствующее решение было принято после рабочей поездки Зеленского в этот регион на прошлой неделе.

"Трассы, которые идут из Хмельницкого в туристический центр Каменец-Подольского и Сатанова, будут сделаны в этом году, чтобы люди имели возможность путешествовать по Украине", - отметил Тимошенко.

Глава Укравтодора добавил, что ремонты продолжаются и в рамках проекта "Малого карпатского кольца" на территории трех западных областей страны, а также на дорогах Долина - Хуст и Н-13 (Львов - Самбор - Ужгород).

Экономическая правда