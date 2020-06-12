Пункты пропуска в аэропортах: "Борисполь" обнародовал правила пересечения границы

После того, как правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, международный аэропорт "Борисполь" обнародовал правила аэропорта и правила пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба "Борисполя" в Facebook.

"Пассажиры должны быть очень ответственными и еще тщательнее, чем обычно, готовиться к путешествию.

Именно поэтому призываем вас внимательно ознакомиться с правилами аэропорта и правилами пересечения границы. И обязательно, перед тем как покупать билет и отправляться в путешествие, проверьте условия въезда в страну прилета", - говорится в сообщении.

"И не менее важно - с 14 июня 2020 года всех пассажиров мы ждем в терминале D", - добавили в "Борисполе".

В частности, перед выездом в аэропорт советуют обратить внимание на самочувствие: если есть такие симптомы - лихорадка, температура 38°С, кашель, одышка, потеря способности чувствовать запах и вкус - отказаться от путешествия.

Подчеркивается, что вход в терминал - только для пассажиров с посадочным талоном или билетом в медицинских масках или респираторах. Для лиц, которые встречают или провожают пассажиров - доступ в терминал ограничен. Исключение - сопровождающие в особых обстоятельствах (сопровождающие детей, которые улетают без сопровождения взрослых, пассажиров с ограниченной подвижностью и т.д.).

Если это предусмотрено авиакомпанией, перед выездом в аэропорт советуют заполнить информационную анкету от авиакомпании о состоянии здоровья.

Также советуют перед выездом в аэропорт обеспечить себя медицинскими масками или респираторами (1 маска на 2-3 часа путешествия), а также - одноразовыми перчатками и санитайзером (до 100 мл).

Также перед выездом просят проверять наличие всех документов, а также - условия пересечения границы и пребывания в стране прилета.

Кроме этого, советуют прибывать в терминал не позднее чем за 3 часа до запланированного отправления рейса.

В аэропорту надо быть готовым, что при входе в терминал будут измерять температуру. Если температура превышает 38°С или имеются вышеперечисленные симптомы, могут отказать в допуске в терминал или в посадке на самолет.

Кроме этого, нужно придерживаться ограничительных знаков, указывающих границы дистанцирования.

При прилете в аэропорт "Борисполь" также советуют соблюдать гигиену рук и дистанцирования, забирать багаж и как можно быстрее покидать здание терминала.

А также - по прилету следует установить и настроить приложение "Действуй дома" - он необходим и обязателен для прохождения самоизоляции на территории Украины.