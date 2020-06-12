Пункты пропуска в аэропортах: "Борисполь" обнародовал правила пересечения границы
После того, как правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, международный аэропорт "Борисполь" обнародовал правила аэропорта и правила пересечения границы.
Об этом сообщает пресс-служба "Борисполя" в Facebook.
"Пассажиры должны быть очень ответственными и еще тщательнее, чем обычно, готовиться к путешествию.
Именно поэтому призываем вас внимательно ознакомиться с правилами аэропорта и правилами пересечения границы. И обязательно, перед тем как покупать билет и отправляться в путешествие, проверьте условия въезда в страну прилета", - говорится в сообщении.
"И не менее важно - с 14 июня 2020 года всех пассажиров мы ждем в терминале D", - добавили в "Борисполе".
В частности, перед выездом в аэропорт советуют обратить внимание на самочувствие: если есть такие симптомы - лихорадка, температура 38°С, кашель, одышка, потеря способности чувствовать запах и вкус - отказаться от путешествия.
Подчеркивается, что вход в терминал - только для пассажиров с посадочным талоном или билетом в медицинских масках или респираторах. Для лиц, которые встречают или провожают пассажиров - доступ в терминал ограничен. Исключение - сопровождающие в особых обстоятельствах (сопровождающие детей, которые улетают без сопровождения взрослых, пассажиров с ограниченной подвижностью и т.д.).
Если это предусмотрено авиакомпанией, перед выездом в аэропорт советуют заполнить информационную анкету от авиакомпании о состоянии здоровья.
Также советуют перед выездом в аэропорт обеспечить себя медицинскими масками или респираторами (1 маска на 2-3 часа путешествия), а также - одноразовыми перчатками и санитайзером (до 100 мл).
Также перед выездом просят проверять наличие всех документов, а также - условия пересечения границы и пребывания в стране прилета.
Кроме этого, советуют прибывать в терминал не позднее чем за 3 часа до запланированного отправления рейса.
В аэропорту надо быть готовым, что при входе в терминал будут измерять температуру. Если температура превышает 38°С или имеются вышеперечисленные симптомы, могут отказать в допуске в терминал или в посадке на самолет.
Кроме этого, нужно придерживаться ограничительных знаков, указывающих границы дистанцирования.
При прилете в аэропорт "Борисполь" также советуют соблюдать гигиену рук и дистанцирования, забирать багаж и как можно быстрее покидать здание терминала.
А также - по прилету следует установить и настроить приложение "Действуй дома" - он необходим и обязателен для прохождения самоизоляции на территории Украины.
Напомним:
Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19. Решение вступит в силу после официального опубликования.
Европейский союз начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля и украинцы могут быть среди тех, для кого снимут ограничения в первую очередь.
Украина потенциально может войти в список, если будет отвечать определенным критериям. Кроме эпидемической ситуации, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности.
Главными критериями при определении списка стран, граждане которых смогут въехать в еврозону, будут количество заболеваний коронавируса на 100 000 населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).
Экономическая правда
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