Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,75 - 26,78 гривни;

Евро - 30,26 - 30,29 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,57 - 26,80 гривни. Евро покупают по 29,76 гривни, продают по 30,25 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,74 гривни, евро - 29,87 - 30,03 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 июня на уровне 26,69.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,17 гривни (на 11 июня - 30,28 гривни).

12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,69 гривни за доллар.

Экономическая правда