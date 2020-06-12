Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
12 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,78 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,75 - 26,78 гривни;
Евро - 30,26 - 30,29 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,57 - 26,80 гривни. Евро покупают по 29,76 гривни, продают по 30,25 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,74 гривни, евро - 29,87 - 30,03 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 июня на уровне 26,69.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,17 гривни (на 11 июня - 30,28 гривни).
12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,69 гривни за доллар.
Экономическая правда
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