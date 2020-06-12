Зеленский предложил Швеции строить мусороперерабатывающие заводы в Украине

Президент Зеленский предложил Швеции совместно строить мусороперерабатывающие заводы в Украине.

Об этом шла речь в телефонном разговоре главы государства с премьер-министром Швеции Стефаном Левен в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

"Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине", - сказано в сообщении.

Зеленский также поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о ситуации в Донбассе и выполнения договоренностей парижского саммита в нормандском формате. Он также отметил необходимость возвращения Крыма на повестку дня.

"Прошу вас поддерживать вопрос возвращения Крыма в повестке дня. В течение лет звучало только вопросы прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма", - отметил Зеленский.

Также собеседники сфокусировались на видеоконференции лидеров Восточного партнерства, запланированной на 18 июня.

Зеленский предложил, чтобы одной из ключевых тем видеовстречи стало усиление координации между ЕС и странами-партнерами в преодолении глобальных кризисов.

"Для нас принципиальными являются три элемента, имеющие определять дальнейшее развитие Восточного партнерства: фиксация европейских перспектив для ассоциированных партнеров, поддержка территориальной целостности партнеров, дальнейшая интеграция рынков с ЕС в соответствии с соглашениями об ассоциации на основе четырех свобод (движение товаров, услуг, капиталов, человек). Рассчитываем на поддержку Швецией наших подходов", - отметил Зеленский.

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Европейская правда