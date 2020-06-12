"Укрзализныця" возобновляет Kyiv Boryspil Express
С 15 июня "Укрзализныця" возобновляет движение скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь". Запланировано ежедневное курсирование шести поездов - по три утром и вечером.
Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.
С 15 июня по маршруту станция Киев-Пассажирский - станция Борисполь Аэропорт будут курсировать такие поезда:
Указанные поезда будут делать промежуточные остановки на станции Выдубичи и Дарница.
Сообщается, что поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.
Экономическая правда
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