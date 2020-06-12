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"Укрзализныця" возобновляет Kyiv Boryspil Express

Пятница, 12 июня 2020, 16:21
 

С 15 июня "Укрзализныця" возобновляет движение скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь". Запланировано ежедневное курсирование шести поездов - по три утром и вечером.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

С 15 июня по маршруту станция Киев-Пассажирский - станция Борисполь Аэропорт будут курсировать такие поезда:

 

Указанные поезда будут делать промежуточные остановки на станции Выдубичи и Дарница.

Сообщается, что поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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