ГБР пришло с обысками к застройщику Ваврышу

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Представители Государственного бюро расследований обыскали офис компании SAGA Development, генеральным директором которой является Андрей Ваврыш.

Об это написал сам Ваврыш на своей странице в Facebook.

Застройщик прокомментировал обыски в саркастическом тоне.

"Мои сотрудники поймали кучу инвестнянь от ГБР, пришедших поздравить с новым офисом, провели им экскурсию, показали предприятие без бумажных документов, полностью диджитализированное — они были поражены", — пишет Ваврыш.

Согласно копии судебного постановления об обыске, которую опубликовал застройщик, "в ходе досудебного следствия проверяются сведения о законности строительства на земельных участках города Киева".

В документе перечислены 11 построенных или строящихся ЖК под девелопментом SAGA.

Ваврыш сообщил, что правоохранители интересовались застройкой SAGA Development на землях Национальной академии внутренних дел. Речь идет о комплексе "O2 Residence" на 22-м километре Бориспольского шоссе. По словам девелопера, ГБР расследует дело по статье "Злоупотребление служебным положением".

Сам Ваврыш обвинил правоохранительные органы в "противодействии законной хозяйственной деятельности".

Напоминаем:

Журналисты программы "Наші гроші с Денисом Бигусом" сообщили, что на 30 гектарах земли Национальной академии внутренних дел возводится жилой комплекс "O2 Residence".

Академия подписала договор на строительство с компанией "Резон".

Среди владельцев "Резон" - компания "Эверест" юриста и партнера Ваврыша Дмитрия Овсия и фирма "Эльбрус", которой управляет водитель экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Кирилл Скурский.

Девелопером проекта выступает компания "Сага Девелопмент" Андрея Ваврыша.

Журналисты утверждают, что договор МВД с застройщиком "имеет сомнительную юридическую силу".

Экономическая правда