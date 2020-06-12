Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 12 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Пятница, 12 июня 2020, 11:10

 

12 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,69 - 26,72 гривни;

Евро - 30,21 - 30,24 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,55 - 26,78 гривни. Евро покупают по 29,75 гривни, продают по 30,24 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,65 - 26,76 гривни, евро - 29,86 - 30,07 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 июня на уровне 26,69.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,17 гривни (на 11 июня - 30,28 гривни).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 10 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки 10 июня 2020, 10:53
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 9 июня 2020, 13:36
Курс валют на 9 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки 9 июня 2020, 11:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!