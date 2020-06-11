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Премьер о нулевом декларировании: Планируем делать это в этом году

Четверг, 11 июня 2020, 18:50
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже в этом году могут ввести нулевое или одноразовое декларирование.

Об этом он сказал на пресс-конференции до 100 дней работы правительства.

"Нулевая декларация - мы планируем делать это в этом году", - заверил Шмыгаль.

Нулевое декларирование предполагает, что указать можно только те доходы и активы, которые лицо сочтет нужным.

Оно также призвано раскрыть все активы, принадлежащие физлицам по праву частной собственности. При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.

При этом необходимо указать:

  • активы физического лица в виде валютных ценностей,
  • ценные бумаги;
  • движимое и недвижимое имущество;
  • объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц;
  • другие имущественные и нематериальные активы - как в Украине, так и за рубежом.

Гражданин должен по своему усмотрению указать доход, который был потрачен на вышеуказанное имущество, но с которого не был уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и уплатить налог ниже обычной ставки в 9%.

После завершения кампании нулевого декларирования налоговая служба должна все проверить.

Напомним:

В мае президент Владимир Зеленский призвал правительство разработать законопроект о единовременном декларирования в трехмесячный срок.

Экономическая правда

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Кабмин налоги декларации

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