Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 электричек

Четверг, 11 июня 2020, 18:06
 

15 июня возобновят движение 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений.

Об этом сообщает сайт УЗ.

В сообщении Киев - Казатин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда: №6202/6008 Казатин - Фастов - Киев, №7032 Фастов - Киев, №6070 Тарасовка - Киев, №6014 Фастов - Киев, №6029 Киев - Фастов, №6027/6213 Киев - Фастов - Казатин, №6035 Киев - Фастов, №6023/6211 Киев - Фастов - Казатин.

В сообщении Киев - Нежин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда: №6902 Киев - Нежин, №6915 Нежин - Киев, №6930 Киев - Нежин, №6929 Нежин - Киев.

В сообщении Киев - Яготин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда: №6880 Киев - Яготин, №6809 Яготин - Дарница.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.

С расписанием электропоездов, которые восстановили курсирование, можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов Укрзализныци.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Достройка Дарницкого моста в Киеве обойдется в 1,2 миллиарда 11 июня 2020, 11:25
Без освещения и с долгами: когда достроят Дарницкий мост в Киеве 11 июня 2020, 09:20
"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования еще в одной области 10 июня 2020, 17:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!