"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 электричек
15 июня возобновят движение 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений.
Об этом сообщает сайт УЗ.
В сообщении Киев - Казатин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда: №6202/6008 Казатин - Фастов - Киев, №7032 Фастов - Киев, №6070 Тарасовка - Киев, №6014 Фастов - Киев, №6029 Киев - Фастов, №6027/6213 Киев - Фастов - Казатин, №6035 Киев - Фастов, №6023/6211 Киев - Фастов - Казатин.
В сообщении Киев - Нежин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда: №6902 Киев - Нежин, №6915 Нежин - Киев, №6930 Киев - Нежин, №6929 Нежин - Киев.
В сообщении Киев - Яготин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда: №6880 Киев - Яготин, №6809 Яготин - Дарница.
В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.
С расписанием электропоездов, которые восстановили курсирование, можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов Укрзализныци.
Экономическая правда
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