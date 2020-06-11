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Эксперимент: МВД предлагает регистрировать авто, не выходя из автосалона

Четверг, 11 июня 2020, 18:07
 

МВД предлагает в 2020-2022 годах провести экспериментальный проект по предоставлению возможности госрегистрации новых транспортных средств дистрибьюторами и уполномоченными дилерами, которые их реализуют.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Проект акта предлагает ввести на территории Украины экспериментальный проект по возможности регистрации новых транспортных средств с участием субъектов хозяйствования, которые их реализуют.

Это позволит, по желанию покупателей новых транспортных средств, получить регистрационные документы на транспортное средство и номерные знаки непосредственно в помещении предприятия, у которого такое транспортное средство было приобретено", - пояснили в МВД.

Автодилеры, которые хотят принять участие в эксперименте, должны заключить соглашение об организации сотрудничества с Главным сервисным центром МВД.

Экономическая правда

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МВД авто

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