1 человек на заднем сиденье: BlaBlaCar объявил новые меры безопасности

BlaBlaCar вводит новую функцию "только 1 человек, который сидит сзади": чтобы соблюдать социальное дистанцирование в автомобиле, водители могут принять только одного пассажира, который будет сидеть на заднем сиденье.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение должно повысить уровень безопасности во время поездки.

Также BlaBlaCar будет напоминать каждому пользователю о рекомендациях по безопасности: не ехать в случае возникновения симптомов, быть в маске, соблюдать безопасную дистанцию, не здороваться за руки.

Партнерам-перевозчикам Busfor и BlaBlaCar будут напоминать о необходимости регулярной дезинфекции салона, температурный скрининг пассажиров, масочный режим, и тому подобное.

Экономическая правда