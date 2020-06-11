1 человек на заднем сиденье: BlaBlaCar объявил новые меры безопасности
BlaBlaCar вводит новую функцию "только 1 человек, который сидит сзади": чтобы соблюдать социальное дистанцирование в автомобиле, водители могут принять только одного пассажира, который будет сидеть на заднем сиденье.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Решение должно повысить уровень безопасности во время поездки.
Также BlaBlaCar будет напоминать каждому пользователю о рекомендациях по безопасности: не ехать в случае возникновения симптомов, быть в маске, соблюдать безопасную дистанцию, не здороваться за руки.
Партнерам-перевозчикам Busfor и BlaBlaCar будут напоминать о необходимости регулярной дезинфекции салона, температурный скрининг пассажиров, масочный режим, и тому подобное.
Экономическая правда
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