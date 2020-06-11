Lufthansa планирует сократить 22 тысячи сотрудников из-за коронакриза
Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что сократит 22 тысячи рабочих мест на фоне борьбы с резким падением авиаперевозок, вызванным пандемией коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Перевозчик прогнозирует медленное восстановление спроса и ожидает, что после кризиса у него будет примерно на 100 самолетов меньше.
В Lufthansa заявили, что половина сокращений рабочих мест придется на Германию. Компания надеется согласовать эти меры с профсоюзами до 22 июня.
Она добавила, что надеется свести к минимуму сокращение персонала за счет краткосрочных рабочих и кризисных договоров.
"Цель состоит в том, чтобы проложить путь к сохранению как можно большего количества рабочих мест в группе Lufthansa", - говорится в сообщении компании.
В авиакомпании работает более 135 000 человек по всему миру. Примерно половина из них - в Германии.
Директор по труду Lufthansa Майкл Ниггеманн сказал: "Без значительного сокращения расходов на персонал во время кризиса мы потеряем возможность лучшего выхода из кризиса и рискуем, что группа Lufthansa выйдет из него значительно более ослабленной".
В прошлом месяце Lufthansa договорилась о соглашении на сумму 9 млрд евро с немецким правительством, чтобы спастись от краха.
Правительство Германии получит 20% акций перевозчика, которые намерено продать до конца 2023 года.
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