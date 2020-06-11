НБУ сузил коридор процентных ставок

Нацбанк принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа "учетная ставка +/- 2 п.п." до "учетная ставка +/- 1 п.п.".

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Это означает, что при новой учетной ставке кредиты рефинансирования овернайт будут предоставляться под 7%, а депозитные сертификаты овернайт розмищуватся под 5%.

Изменение ширины коридора позволит достигать операционной цели монетарной политики, которая заключается в содержании гривневых межбанковских ставок на уровне, близком к ключевой ставке в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа", - пояснил он.

"В условиях высокого уровня неопределенности дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от глубины падения потребительского спроса, которое ослабляет инфляционное давление, а с другой стороны - от скорости восстановления деловой активности на фоне смягчения карантина, которое ускорит рост цен", - добавили в НБУ.

Следующее заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 23 июля 2020 года.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Экономическая правда