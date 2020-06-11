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Достройка Дарницкого моста в Киеве обойдется в 1,2 миллиарда

Четверг, 11 июня 2020, 11:25
 

Стоимость работ по завершению строительства железнодорожно-автомобильного моста через реку Днепр в Киеве составляет 1,2 миллиарда гривен. Еще 500 миллионов гривен пойдет на погашение долгов перед подрядчиком.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Детальный перечень работ включает строительство автодорожной развязки с Днепровской набережной на левом берегу, достройку сетей освещения, завершение строительства автодороги от железнодорожной платформы "Левый берег" до ул. Привокзальной и завершение строительства водопровода длиной 1,2 км.

 

По словам первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, окончательная стоимость достройки автомобильной составляющей может быть определена только после корректировки проектно-сметной документации

"Технического аудита не было семь лет, непонятно, в каком состоянии конструкции", - говорит советник киевского городского головы Максим Бахматов.

По его мнению, в течение двух лет мост можно передать городу. На строительные работы уйдет еще год.

Подробнее читайте в статье: Без освещения и с долгами: когда достроят Дарницкий мост в Киеве

Экономическая правда

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Киев Мининфраструктуры Укрзализныця инфрастуктура КГГА

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