Курс валют на 11 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,60 - 26,62 гривни;
Евро - 30,22 - 30,24 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,48 - 26,70 гривни. Евро покупают по 29,70 гривни, продают по 30,22 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,55 - 26,64 гривни, евро - 29,86 - 29,98 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 11 июня на уровне 26,63.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,28 гривни (на 10 июня - 30,08 гривни).
Экономическая правда
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