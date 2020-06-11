Владелец Zara, Bershka и Pull&Bear закроет более тысячи магазинов

Испанская Inditex, крупнейший в мире ритейлер одежды (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и др.), собирается закрыть 1–1,2 тысячи из 7,4 тысячи своих магазинов.

Об этом сообщает The Guardian.

Одновременно с этим компания планирует открыть 450 новых магазинов, так что итоге сокращение сети составит 500–700 точек. Особенно много магазинов будет закрыто в Европе и Азии.

Кроме того, Inditex заявила о планах по наращиванию онлайн-продаж. В ближайшие несколько лет компания вложит 1 млрд евро развитие интернет-торговли и 1,7 млрд евро – в интеграцию технологий продаж.

Она рассчитывает, что если в прошлом году на онлайн приходилось 14% всех ее продаж, то к 2022 году их доля должна достичь 25%.

Выручка компании в феврале-апреле 2020 года упала на 44%, до 3,3 млрд евро. Получен убыток в 409 млн евро против прибыли 736 млн евро за тот же период прошлого года.

В течение первого квартала 88% магазинов Inditex по всему миру закрывались на некоторое время из-за карантинных мер. При этом онлайн-продажи компании выросли на 50% за квартал в целом и на 95% – в апреле.