Нацкомиссия по тарифам упростила процедуру смены поставщика газа для населения

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании в среду внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года.

Об этом сообщил в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Регулятор обновил правила поставки газа, чтобы с 1 июля упростить процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей.

Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа. И я благодарен, что несмотря на коронавирусную пандемию, регулятор продолжает реформировать украинский рынок газа и изменил правила, чтобы наконец дать свободу выбора каждому украинцу", - написал он.

По его словам, по новым правилам сменить поставщика можно будет "хоть за три дня".

"С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новом поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий.

Именно для этого регулятор дает время до 1 июля - чтобы оператор ГТС настроил работу своей информационной платформы", - пояснил Коболев.

При этом долг перед предыдущим поставщиком не должен мешать переходу к новому.

Напомним:

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

С 1 июля 2020 года в Украине будет открыт рынок газа в соответствии с Постановлением Кабинета министров №303 от 24 апреля 2020 года.

Клиент сможет выбирать поставщика газа и менять его хоть каждый месяц.

В результате проведенного в стране анбандлинга на рынке состоялось разделение: есть компании, которые занимаются доставкой газа и отвечают за трубы, а есть компании, которые газ продают и отвечают за его поставки клиенту.

Экономическая правда