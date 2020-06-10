Трансформация: "Укроборонпром" изменит модель управления своими компаниями
"Укробронпром" презентовал разработанный международными экспертами проект целевой модели коропоративного управления компанией во время и после трансформации.
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
"Целевую модель корпоративного управления Концерном разработал офис трансформации Укроборонпрома в сотрудничестве с экспертами международной компании EY при поддержке правительства Франции.
Предложенная модель предусматривает введение универсальных внутренних политик и кодексов, необходимых для построения новой архитектуры операционного управления и контроля, а также бизнес-процессов первого уровня, призванных повысить эффективность деятельности Концерна и предприятий-участников", - говорится в сообщении.
"Целевая модель корпоративного управления дает детальный ответ на вопрос, как мы будем управлять государственной оборонной промышленностью во время и после трансформации Укроборонпрома. Разработанная модель имеет универсальный характер, это позволит нам адаптировать ее под все организационные и производственные особенности предприятий при создании отраслевых бизнес-единиц.
Ключевым для реформы Укроборонпрома является принятие закона о корпоратизации государственных предприятий ОПК. Сейчас этот законопроект проходит последние стадии согласования в Кабмине", - заявил гендиректор концерна Айварас Абромавичус.
Экономическая правда
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