Трансформация: "Укроборонпром" изменит модель управления своими компаниями

"Укробронпром" презентовал разработанный международными экспертами проект целевой модели коропоративного управления компанией во время и после трансформации.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Целевую модель корпоративного управления Концерном разработал офис трансформации Укроборонпрома в сотрудничестве с экспертами международной компании EY при поддержке правительства Франции.

Предложенная модель предусматривает введение универсальных внутренних политик и кодексов, необходимых для построения новой архитектуры операционного управления и контроля, а также бизнес-процессов первого уровня, призванных повысить эффективность деятельности Концерна и предприятий-участников", - говорится в сообщении.

"Целевая модель корпоративного управления дает детальный ответ на вопрос, как мы будем управлять государственной оборонной промышленностью во время и после трансформации Укроборонпрома. Разработанная модель имеет универсальный характер, это позволит нам адаптировать ее под все организационные и производственные особенности предприятий при создании отраслевых бизнес-единиц.

Ключевым для реформы Укроборонпрома является принятие закона о корпоратизации государственных предприятий ОПК. Сейчас этот законопроект проходит последние стадии согласования в Кабмине", - заявил гендиректор концерна Айварас Абромавичус.

Экономическая правда