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"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования еще в одной области

Среда, 10 июня 2020, 17:21
 

"Укрзализныця" открывает продажу билетов для поездов №106/105 Одесса - Киев на станции Винница и №772/771 Хмельницкий - Киев на станции Гнивань.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в сочетании Сумы - Винница с отправлением из Сум и Винницы.

Он будет курсировать по субботам и воскресеньям.

Возобновлению железнодорожного сообщения в Винницкой области способствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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