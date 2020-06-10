"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования еще в одной области
Среда, 10 июня 2020, 17:21
"Укрзализныця" открывает продажу билетов для поездов №106/105 Одесса - Киев на станции Винница и №772/771 Хмельницкий - Киев на станции Гнивань.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Также с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в сочетании Сумы - Винница с отправлением из Сум и Винницы.
Он будет курсировать по субботам и воскресеньям.
Возобновлению железнодорожного сообщения в Винницкой области способствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий.
Экономическая правда
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