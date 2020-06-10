SkyUp подал в суд на 1+1 

SkyUp подал в суд иск против телеканала 1+1, требуя опровержения информации об оплате рейсов по вывозу украинских граждан в Украину, которую авиакомпания считает недостоверной.

Об этом сообщает avianews.com

В программе от 23 марта ведущий сообщил, что SkyUp должен был вернуть украинцев из Польши по льготным ценам, поскольку из резервного фонда на эвакуацию кабмин должен был выделить $4 млн 160 тыс.

Авиаперевозчик заявляет, что на данный момент получил деньги только за два эвакуационных рейса — из Уханя в аэропорт Борисполь и из Венеции в Киев.

Первый рейс, согласно данным из открытых источников, обошелся государственному бюджету в 4,5 млн грн, второй — в 639,2 тыс. грн.

Остальные рейсы, которые выполняли в Украину уже после запрета регулярных полетов, SkyUp называет нерегулярными спецрейсами.

"Это рейсы, на которые продавались билеты. Пассажиры по факту оплачивали выполнение этого рейса, и государство никоим образом ни теперь, ни потом их компенсировать не будет", — заявили в пресс-службе SkyUp.

В авиакомпании также уточнили, что есть еще третья категория рейсов — туристические чартеры, которые вывозили в Украину людей, купивших туры. Для их эвакуации самолеты летели за границу пустыми.

Именно такие рейсы государство компенсирует и ожидает расчетов от перевозчиков, заявил министр транспорта Украины Владислав Криклий. По его словам, помощь у властей запросили все украинские авиакомпании, включая МАУ, SkyUp, "Розу Ветров", Azur Air Ukraine.

Однако в SkyUp уточнили, что на данный момент не получили денег за эти перелеты.





