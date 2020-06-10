Сушки и крендельки: "Киевхлеб" вышел на рынок Великобритании

Компания "Киевхлеб" начала экспортировать свою продукцию в Великобританию. Первая партия объемом 4 тонны была отправлена в прошлой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы отправили в Великобританию сушки, соломку, пряники, печенье и крендельки нескольких видов. До конца года планируем нарастить экспорт как минимум на четверть и выйти на объемы поставок в среднем по 10-15 тонн ежемесячно", - сообщил руководитель экспортного управления компании Александр Микитенко.

Компания экспортирует свою продукцию почти в 30 стран мира - в Европу, Азию и Северную Америку. Общий объем экспортных поставок продукции длительного хранения составляет около 1500 тонн в год. Уже к концу 2020 года компания планирует открыть до 5-ти новых экспортных направлений.

Сообщается, что "Киевхлеб" производит около 400 тонн хлеба и 30 тонн хлебобулочных изделий в 9-ти производственных площадках в Киеве и области. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований

Экономическая правда