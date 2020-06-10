Сколько потеряли кафе и рестораны во время карантина – исследование

Самым тяжелым месяцем для ресторанов в условиях карантина стал апрель - выручка украинских предприятий общественного питания составила лишь 26% от февральской.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster.

Отмечается, что после ослабления карантина во второй половине мая возобновили деятельность 70% заведений общественного питания.

"Средняя выручка после открытия летних площадок составила 50% от докризисного периода. Для сравнения, в начале апреля эта цифра составила 33% и 22% соответственно", - говорится в сообщении.

"За четыре недели апреля-мая падение оборота в небольших ресторанов среднего и низкого сегмента составило в среднем 58%, у баров - 53% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли 45% и 43% соответственно. Кафе в этот период в среднем потеряли 12% от докарантинных продаж.

Меньше всего просели заведения, которые и до карантина работали только на доставку, - на 4%", - подчеркнули в Poster.

Исследование компании Poster базируется на операционных данных около 4000 заведений Украины. Считается, что заведение не остановило работу на карантине, если были продажи в течение хотя бы половины дней карантина.

Экономическая правда