Курс валют на 10 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,63 - 26,65 гривни;
Евро - 30,23 - 30,25 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,54 - 26,76 гривни. Евро покупают по 29,72 гривни, продают по 30,24 гривни..
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,60 - 26,73 гривни, евро - 29,83 - 30,05 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 10 июня на уровне 26,64, а также укрепил курс к евро.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни (на 9 июня - 30,15 гривни).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua