Курс валют на 10 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,63 - 26,65 гривни;

Евро - 30,23 - 30,25 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,54 - 26,76 гривни. Евро покупают по 29,72 гривни, продают по 30,24 гривни..

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,60 - 26,73 гривни, евро - 29,83 - 30,05 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 10 июня на уровне 26,64, а также укрепил курс к евро.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни (на 9 июня - 30,15 гривни).

Экономическая правда