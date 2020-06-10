Приватбанк начали штрафовать из-за невозврата депозита Суркисам

Государственный исполнитель наложил два штрафа на государственный "Приватбанк" в размере приблизительно 5 тысяч гривень и 10 тысяч гривень за невыполнение решения о выплате офшорной компании братьев Суркисов более 257 миллионов долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка" агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, госисполнитель передал материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

В банке отмечают, что юридические советники "Приватбанка" четырежды обратились к министру юстиции Денису Малюське, а также неоднократно в суды, однако жалобы не были рассмотрены.

Последнее обращение к министру юстиции банк направил 3 июня.

В нем указывается, что "нарушая закон, госисполнитель повторно открыла исполнительные производства на основании копий постановления и повторно привлекла госбанк к ответственности за невыполнение постановления".

"Отсутствие реакции министра юстиции на законные обращения "Приватбанка" с просьбой оценить нарушения, которые предоставляются в них, вызывает глубокую обеспокоенность, тогда как Министерство юстиции позволяет то, что мы считаем незаконным процессом принудительного исполнения постановления", – говорится в письме.

Банк также сообщает, что был вынужден обратиться в орган досудебного расследования с заявлением о совершении госисполнителем криминального правонарушения, которое заключается "в служебной подделке и злоупотреблении служебным положением, последствием которого было безосновательное и противоправное наложение штрафов на "Приватбанк".

Напоминаем:

В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева, Приватбанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года.

Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка при национализации (bail in).

15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии Приватбанка под время национализации.