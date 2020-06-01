Zoom отключит пользователей с необновленным версиями
Сервис видеосвязи Zoom 30 мая выпустил обновление, которое устраняет проблемы с безопасностью - теперь, чтобы присоединиться к любой конференции, нужно иметь версию Zoom 5.0 или новее.
Об этом сообщается в блоге компании.
Отмечается, что Zoom 5.0 имеет улучшенный стандарт шифрования и обеспечивает высокий уровень безопасности и контроля конфиденциальности.
Кроме этого, в меню организатора конференции добавили раздел Security (Безопасность) - он позвоялет ограничивать функции некоторых участников или удалять их.
Также организатор, перед тем как покинуть конференцию, сможет передавать свои функции кому-то из участников.
При этом, владельцы более ранних версий Zoom уже не смогут пользоваться сервисом.
Напомним:
Рыночная стоимость компании Zoom Video Communications Inc. выросла более чем вдвое с начала года и в пятницу, 29 мая, впервые достигла 50,6 млрд долларов.
Экономическая правда
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