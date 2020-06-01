Zoom отключит пользователей с необновленным версиями

Сервис видеосвязи Zoom 30 мая выпустил обновление, которое устраняет проблемы с безопасностью - теперь, чтобы присоединиться к любой конференции, нужно иметь версию Zoom 5.0 или новее.

Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что Zoom 5.0 имеет улучшенный стандарт шифрования и обеспечивает высокий уровень безопасности и контроля конфиденциальности.

Кроме этого, в меню организатора конференции добавили раздел Security (Безопасность) - он позвоялет ограничивать функции некоторых участников или удалять их.

Также организатор, перед тем как покинуть конференцию, сможет передавать свои функции кому-то из участников.

При этом, владельцы более ранних версий Zoom уже не смогут пользоваться сервисом.

Напомним:

Рыночная стоимость компании Zoom Video Communications Inc. выросла более чем вдвое с начала года и в пятницу, 29 мая, впервые достигла 50,6 млрд долларов.

Экономическая правда