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Zoom отключит пользователей с необновленным версиями

Понедельник, 1 июня 2020, 15:28
 

Сервис видеосвязи Zoom 30 мая выпустил обновление, которое устраняет проблемы с безопасностью - теперь, чтобы присоединиться к любой конференции, нужно иметь версию Zoom 5.0 или новее.

Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что Zoom 5.0 имеет улучшенный стандарт шифрования и обеспечивает высокий уровень безопасности и контроля конфиденциальности.

Кроме этого, в меню организатора конференции добавили раздел Security (Безопасность) - он позвоялет ограничивать функции некоторых участников или удалять их.

Также организатор, перед тем как покинуть конференцию, сможет передавать свои функции кому-то из участников.

При этом, владельцы более ранних версий Zoom уже не смогут пользоваться сервисом.

Напомним:

Рыночная стоимость компании Zoom Video Communications Inc. выросла более чем вдвое с начала года и в пятницу, 29 мая, впервые достигла 50,6 млрд долларов.

Экономическая правда

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