"Укрзализныця" начала продавать билеты на плацкарты
"Укрзализныця" начала продажу билетов на плацкартные вагоны поездов дальнего следования с 1 июня 2020 года. Продаваться будет 50% мест.
Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", - добавил он.
В частности, открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов №98/97 сообщением Киев - Ковель (10 вагонов) №125/126 Киев - Константиновка (3 вагона), №10/9 Киев - Мариуполь (1 вагон), №102/101 Киев - Херсон (6 вагонов).
Юрик напомнил, что в купейных вагонах также реализуется 50% мест, а также сообщил, что в случае путешествия семьей в поезде есть возможность обратиться к проводнику с просьбой размещения в одном купе, ведь члены семьи находятся в постоянном контакте.
Напомним:
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua