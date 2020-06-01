За неделю количество зарегистрированных безработных увеличилось на 16 тысяч

Количество безработных за неделю выросло на 16,6 тыс. человек - до 511,267 тыс. человек, что почти на 69% больше по сравнению с показателем на 1 июня 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба занятости агентству "Интерфакс-Украина".

Также сообщается, 424,9 тыс. украинцев получают пособие по безработице.

Всего с начала карантина (с 12 марта) служба зарегистрировала 249,028 тыс. безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Напомним:

Программа "Большое строительство", должна создать около 170 тысяч рабочих мест в дорожной сфере и 150 тысяч в сопутствующих.

Сейчас центры занятости покрывают лишь 10% вакансий от потребностей 500 тысяч официально безработных.