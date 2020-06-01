Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

1 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:30 установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,80 - 26,82 гривни;

Евро - 29,78 - 29,79 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,71 - 26,94 гривни. Евро покупают по 29,43 гривни, продают по 29,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,77 - 26,84 гривни, евро - 29,45 - 29,60 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,76 - 26,84 гривни, евро - 29,51 - 29,61 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 июня на уровне 26,87 гривни за доллар.

1 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86.

Экономическая правда