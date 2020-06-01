Кабмин планирует создать малым и средним фермерам платформу для онлайн-продаж
Кабмин планирует создание онлайн-платформы через Украинский фонд стартапов для реализации продукции малых и средних фермеров.
Такая инициатива есть в программе правительства по восстановлении экономики, говорится в статье ЭП.
Стимулирование дистанционного сбыта агропродукции через онлайн-платформу - самый высокий приоритет правительства среди инициатив для поддержки агросектора.
Создание платформы планируют на 4 квартал этого года.
В то же время силами Минэкономики и Минцифры предусмотрено выделение грантов для налаживания онлайн-продаж и диджитализации процессов.
На сентябрь 2020 года запланировано внесение изменений в законодательство для увеличения прибавочной стоимости в сельском хозяйстве.
В частности, предусматривается частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции производственных объектов. Также планируют стимулировать создание кооперативов, частично возмещая покупку сельхозтехники украинского производства.
Кроме этого, предусмотрены кредитные гарантии из местных бюджетов на покупку перерабатывающих и хранящих мощностей для новых производителей.
Подробнее о планах Кабмина читайте в статье: "Недорогие" рабочие места, повышение тарифов и "мечта" Зеленского: главное из плана Кабмина по спасению страны
Экономическая правда
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