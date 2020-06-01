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Кабмин планирует создать малым и средним фермерам платформу для онлайн-продаж

Понедельник, 1 июня 2020, 13:10
 

Кабмин планирует создание онлайн-платформы через Украинский фонд стартапов для реализации продукции малых и средних фермеров.

Такая инициатива есть в программе правительства по восстановлении экономики, говорится в статье ЭП.

Стимулирование дистанционного сбыта агропродукции через онлайн-платформу - самый высокий приоритет правительства среди инициатив для поддержки агросектора.

Создание платформы планируют на 4 квартал этого года.

В то же время силами Минэкономики и Минцифры предусмотрено выделение грантов для налаживания онлайн-продаж и диджитализации процессов.

На сентябрь 2020 года запланировано внесение изменений в законодательство для увеличения прибавочной стоимости в сельском хозяйстве.

В частности, предусматривается частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции производственных объектов. Также планируют стимулировать создание кооперативов, частично возмещая покупку сельхозтехники украинского производства.

Кроме этого, предусмотрены кредитные гарантии из местных бюджетов на покупку перерабатывающих и хранящих мощностей для новых производителей.

Подробнее о планах Кабмина читайте в статье: "Недорогие" рабочие места, повышение тарифов и "мечта" Зеленского: главное из плана Кабмина по спасению страны

Экономическая правда

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аграрии Кабмин

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