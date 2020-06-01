Для обеспечения всех медиков средствами индивидуальной защиты нужно 2,4 миллиарда в месяц

Для обеспечения средствами индивидуальной защиты всех медиков, привлеченных и тех, которые могут быть привлечены к борьбе с COVID-19 в Украине необходимо 2,4 млрд грн в месяц.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на расчеты МОЗ, предоставленные Кабмину для получения средств из Фонда противодействию коронавирусу.

Согласно рассчетам количество медицинского персонала, которое сейчас вовлечено в лечение больных коронавирусом составляет 6,7 тыс человек и 2,9 тыс бригады специалистов экстренной медицинской помощи.

При этом, количество лиц, которые могут быть задействованы в борьбе с COVID-19 составляет около 50 тыс.

В этих же расчетах указано, что месячная потребность в средствах индивидуальной защиты в таком случае составит 18,5 млн единиц суммарной стоимостью 2,4 млрд грн.

В МОЗ посчитали, что на борьбу с коронавирусом может быть привлечено 10,7 тыс врачей, 24,3 тыс человек среднего медперсонала и 14,6 тысяч человек - младшего персонала.

Сегодня с пациентами с COVID-19 работает 1,1 тыс врачей, 1,9 тыс медсестер, 1,5 тыс человек младшего медперсонала, а также 2,9 тыс бригады специалистов экстренной медицинской помощи.

Количество волонтеров и другого персонала, задействованного в борьбе с COVID-19 составляет 2 тыс человек.

В случае привлечения всех лиц, которые могут бороться с пандемией, потребность в респираторах составит 1,3 млн штук в месяц.

Ориентировочная цена одного респиратора - 100 грн, соответственно, приблизительная сумма, которая должна быть потрачена на обеспечение их этим видом защиты органов дыхания на 30 дней составляет 135,5 млн грн.

К тому же, медики нуждаются в 7,3 млн единиц медицинских масок, стоимость которых составляет 73,1 млн грн из расчета 10 грн за штуку.

Медицинский персонал также необходимо обеспечить 4,6 млн единицами защитной одежды.

В расчетах МОЗ указано, что один костюм стоит ориентировочно 488 грн, то есть нужно около 2,2 млрд грн для того, чтобы врачи, которые борются с коронавирусом, были обеспечены защитной одеждой течение одного месяца.

Кроме того, в случае привлечения всех возможных медиков к борьбе с коронавирусом, потребность в средствах индивидуальной защиты рук и глаз составит 52 тысячи пар и 33,6 тыс штук соответственно. При этом, согласно расчетам МОЗ, ориентировочная цена перчаток составляет 2,6 грн за пару, а очков - 80 грн за штуку. Общая сумма, необходимая на обеспечение защиты рук медперсонала составляет 13,5 млн грн, а глаз - 2,6 млн грн.

"Такие рассчеты являются необоснованно завышенными, ведь в то время, когда МОЗ закупает костюмы биозащиты из Китая по 488 грн за штуку, украинские производители предлагают такие костюмы по 245 грн за штуку", - считает Каневский.

Напомним, 18 мая Министерство здравоохранения перечислило 17,4 миллиона гривен частной фирме "Мэддив" за костюмы биозащиты, которые на 40% дороже, чем костюмы, которые государственное предприятие "Медычни закупивли" пыталось закупить у украинского производителя.

Экономическая правда