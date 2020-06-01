Бизнес начинает выходить из карантина: уже работают 73% ресторанов
Украинский бизнес начинает выходить из карантина - с апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 30%, работают 73% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
Отмечается, что за последнюю неделю количество новозарегистрированных ФОПов достигла докарантинних показателей - в Украине зарегистрировались 5328 предпринимателей.
Количество новозарегистрированных компаний также начало расти - за последнюю неделю зарегистрировалось 897 новых компаний (до карантина регистрировалось около 1000 компаний в неделю).
При этом, сейчас в Украине работает 73% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина.
А обороты общественного питания восстанавливаются не так быстро - сейчас они вернулись только к показателю в 56%.
Экономическая правда
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