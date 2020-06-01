В Минцифре презентовали образовательный сериал о TikTok, Instagram и Facebook

Министерство цифровой трансформации и Senate Agency при поддержке бренда Gelius презентовали образовательный сериал "TikTok/Instagram/Facebook: как оставаться в тренде в 2020".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Образовательный сериал состоит из 8 серий продолжительностью 4-12 минут, в течение которых вы разберетесь, как без профессиональных навыков создавать качественные фото и видео, почему TikTok заставил танцевать весь мир, что такое таргетированная реклама, как с помощью только смартфона зарабатывать деньги, как социальные сети изменили правила бизнеса", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, это первый образовательный сериал на платформе "Дія.Цифрова освіта", в котором приняли участие очень многие блогеры.

"В образовательном сериале приняли участие 14 блоггеров и экспертов: Марина Ковтун, Лера Дидковская, Андрей Трушковский, Валерия Толочина, Роман Свечкоренко, Дмитрий Дир, Юрий Петров, Сергей Леско, Роман Кондратюк, Алексей Пятница, Даниил Пономаренко и другие", - добавили в ведомстве.

Бесплатно посмотреть образовательный сериал можно на платформе Дія.Цифрова освіта.

Экономическая правда