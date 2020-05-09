Все разделы
Укр / Рус

Туриндустрия США за два месяца лишилась более 8 миллионов рабочих мест

Суббота, 9 мая 2020, 18:00
 

Туриндустрия США за два месяца лишилась 8,2 миллионов рабочих мест из-за пандемии коронавируса. 

Об этом сообщает портал Skift.

"Индустрия отдыха и гостеприимства в марте лишилась около полумиллиона рабочих мест, в апреле - уже 7,7 млн", - пишет издание.

Сильнее всего пострадали рестораны и бары, где в апреле колличество рабочих мест сократилось на 5,5 млн. На втором месте - отели.

"Потери турсектора более чем втрое превысили потери индустрии образования и здравоохранения, которая также оказалась в лидерах среди пострадавших. До кризиса в сфере отдыха и гостеприимства в США были заняты 24 млн человек", - отмечает портал.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США туризм

powered by lun.ua
Материалы по теме
Чехлы, белье, маски: Что покупают украинцы за границей во время коронавируса 5 мая 2020, 12:10
Великобритания и США начинают торговые переговоры 5 мая 2020, 11:20
Баффет продал все свои акции 4 авиакомпаний США 3 мая 2020, 12:34
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!