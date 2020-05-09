Туриндустрия США за два месяца лишилась более 8 миллионов рабочих мест

Туриндустрия США за два месяца лишилась 8,2 миллионов рабочих мест из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает портал Skift.

"Индустрия отдыха и гостеприимства в марте лишилась около полумиллиона рабочих мест, в апреле - уже 7,7 млн", - пишет издание.

Сильнее всего пострадали рестораны и бары, где в апреле колличество рабочих мест сократилось на 5,5 млн. На втором месте - отели.

"Потери турсектора более чем втрое превысили потери индустрии образования и здравоохранения, которая также оказалась в лидерах среди пострадавших. До кризиса в сфере отдыха и гостеприимства в США были заняты 24 млн человек", - отмечает портал.