Туриндустрия США за два месяца лишилась более 8 миллионов рабочих мест
Суббота, 9 мая 2020, 18:00
Туриндустрия США за два месяца лишилась 8,2 миллионов рабочих мест из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает портал Skift.
"Индустрия отдыха и гостеприимства в марте лишилась около полумиллиона рабочих мест, в апреле - уже 7,7 млн", - пишет издание.
Сильнее всего пострадали рестораны и бары, где в апреле колличество рабочих мест сократилось на 5,5 млн. На втором месте - отели.
"Потери турсектора более чем втрое превысили потери индустрии образования и здравоохранения, которая также оказалась в лидерах среди пострадавших. До кризиса в сфере отдыха и гостеприимства в США были заняты 24 млн человек", - отмечает портал.
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