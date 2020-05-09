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Клиенты требуют от страховых компаний более 50 миллионов

Суббота, 9 мая 2020, 17:16
 

С 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года в Нацкомфинуслуг поступило более 2 тысяч обращений от клиентов на действия страховых компаний на общую сумму 54,5 миллионов. 

Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

По результатам рассмотрения жалоб составлено 44 распоряжения Нацкомфинуслуг, 64 акта, а также произведена дополнительная выплата на сумму 25,44 млн.

Наибольшее количество обращений в Нацкомфинуслуг поступило на действия четырех страховых компаний: АСКА, "Ю.Ес.Ай", "Омега" и "Оранта"

Экономическая правда

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страхование Нацкомфиуслуг

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