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Stolitsa Group собирается купить более 50% киевского рынка "Столичный"

Суббота, 9 мая 2020, 12:38
 

Группа компаний Stolitsa Group собирается обратиться в АМКУ с заявлением о предоставлении разрешения на покупку 54,25% компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".

Об этом сообщает InVenture.

Издание пишет, что выкуп акций производиться с целью расширения направлений деятельности, оздоровления финансово-хозяйственного положения рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", а также реструктуризации долгов предприятия.

Напоминаем:

В январе прошлого года Stolitsa Group подписали с владельцем 54,25% акций "Столичного" рынка, Александром Стельмахом, соглашение о выкупе принадлежащей ему как бенефициарному собственнику доли.

В феврале 2020 группа компаний Stolitsa Group приобрела 22,50% уставного капитала ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" и разработала план финансового оздоровления предприятия в связи с имеющимися долговыми обязательствами.

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Экономическая правда
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