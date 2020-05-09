Stolitsa Group собирается купить более 50% киевского рынка "Столичный"
Группа компаний Stolitsa Group собирается обратиться в АМКУ с заявлением о предоставлении разрешения на покупку 54,25% компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".
Об этом сообщает InVenture.
Издание пишет, что выкуп акций производиться с целью расширения направлений деятельности, оздоровления финансово-хозяйственного положения рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", а также реструктуризации долгов предприятия.
Напоминаем:
В январе прошлого года Stolitsa Group подписали с владельцем 54,25% акций "Столичного" рынка, Александром Стельмахом, соглашение о выкупе принадлежащей ему как бенефициарному собственнику доли.
В феврале 2020 группа компаний Stolitsa Group приобрела 22,50% уставного капитала ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" и разработала план финансового оздоровления предприятия в связи с имеющимися долговыми обязательствами.
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