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"Нафтогаз": Исполнительный директор по трансформации получил еще одну должность

Пятница, 8 мая 2020, 18:20
 

Набсовет НАК "Нафтогаз Украины" назначила Отто А. Ватерландера главным исполнительным директором Группы "Нафтогаз", также он сохранил за собой пост исполнительного директора по трансформации.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в Группе, в частности внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

В "Нафтогазе" добавили, что Ватерландер имеет 30-летний опыт в различных сегментах нефтегазовой отрасли. До прихода в "Нафтогаз" он был старшим партнером в McKinsey & Company.

Экономическая правда

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