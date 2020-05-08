"Нафтогаз": Исполнительный директор по трансформации получил еще одну должность
Набсовет НАК "Нафтогаз Украины" назначила Отто А. Ватерландера главным исполнительным директором Группы "Нафтогаз", также он сохранил за собой пост исполнительного директора по трансформации.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Отмечается, что Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в Группе, в частности внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.
В "Нафтогазе" добавили, что Ватерландер имеет 30-летний опыт в различных сегментах нефтегазовой отрасли. До прихода в "Нафтогаз" он был старшим партнером в McKinsey & Company.
Экономическая правда
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