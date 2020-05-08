НБУ провел первый аукцион по долгосрочному рефинансированию: банки привлекли 2,4 миллиарда

Нацбанк 8 мая провел первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования банкам без ограничения по сумме - участие в аукционе приняли 11 банковских учреждений, которые в целом получили почти 2,4 млрд грн на срок от 1 до 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такая поддержка долгосрочной ликвидности банков со стороны Национального банка дает им возможность активнее осуществлять долгосрочные инвестиции и предоставлять кредиты реальному сектору экономики, который понес потери во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

"Мы создадим условия, в которых бизнес может получить по доступным ставкам средства не только на краткосрочные потребности, но и на масштабные бизнес-проекты, которые требуют долгосрочных вложений.

Например, такие важные для государства и для создания рабочих мест инфраструктурные проекты как строительство дорог и т.д ", - заявил глава правления НБУ Яков Смолий.

Следующий тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования состоится 12 июня 2020 года.

Также 8 мая состоялся очередной тендер по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней. В нем приняли участие 4 банка, которые в целом привлекли почти 457 млн ​​долларов.

Экономическая правда