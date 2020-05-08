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Смолий о падении ВВП в 2020 году: НБУ может пересмотреть прогноз в июне

Пятница, 8 мая 2020, 15:55
 

Прогноз НБУ по сокращению украинской экономики в 2020 году на 5% может быть пересмотрен на заседании монетарного комитета Нацбанка в июне.

Об этом на заседании финансового комитета ВР заявил глава правления НБУ Яков Смолий, отвечая на вопрос главы комитета Даниила Гетманцева.

"Мы исходили из макропрогноза, который рассматривали в марте. Мы оценивали ситуацию, в которой находится украинская экономика, и что происходит на глобальных рынках.

 Эти прогнозы могут быть пересмотрены на следующем заседании нашего монетарного комитета, который будет в июне, и могут быть изменены. Но по состоянию на 12 марта, когда мы их рассматривали, они были такие", - сказал Смолий.

Напомним:

Вследствие карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, говорится в макропрогнозе НБУ.

Экономическая правда

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НБУ ВВП

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