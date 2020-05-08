По опыту США: в правительстве хотят контролировать иностранные инвестиции в оборонную сферу

Министерство экономики готовит законопроект, который будет контролировать иностранные инвестиции в объекты, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности.

Об этом сообщает заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

"Скрининг влияния инвестиций на нацбезопасность государства является крайне необходимым. В то же время, осуществить контроль за привлечением таких иностранных инвестиций невозможно без системного подхода к вопросу", - сообщает заместитель министра.

Панаиотиди отмечает, что проверка и оценка иностранных инвестиций в странах ЕС и США включает в себя такие аспекты, которые определены на законодательном уровне, как:

- страна происхождения инвестиций;

- сектора, инвестиции в которые подлежат обязательной проверке;

- активы, в которые направляются иностранные инвестиции

- тип инвестиционного соглашения (прямые/косвенные, приобретение/или долевое участие)

- пороговые значения приобретения акций национальных компаний иностранным инвестором.

"В большинстве стран-членов ЕС Министерство экономики является уполномоченным органом, ответственным за проведение процедуры проверки иностранных инвестиций, в то время как решение о согласовании или блокировки иностранных инвестиций (инвестиционных соглашений) принимается на уровне правительства или президента", - пишет Панаиотиди.

В Минэкономики также приводят в пример Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) США - межведомственному органу, который проверяет инвестиции в оборонной сфере, транспортной инфраструктуре, сфере телекоммуникаций и технологий, а также в сфере финансовых услуг и обработки конфиденциальных личных данных.

Сообщается, что в Украине пока отсутствует система оценки иностранных инвестиций в национальную безопасность.

Отмечается, что принятие этого законопроекту позволит ввести систему оценки влияния иностранных инвестиций и избежать концентрацию иностранного капитала в отраслях, имеющих стратегическое значение.

Экономическая правда