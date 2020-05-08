Межбанковский рынок: НБУ трижды выкупал валюту, гривня укрепилась

В четверг предложение валюты снова превышало спрос, что грозило существенным обвалом котировок доллара. К 11:00 доллар с утренних 26,87/26,90 уже просел до 26,81/26,84 гривень.

Покупателей было не много и они быстро закрыли свои основные объемы. А потом - стали играть "на понижение".

Как сообщает Finance.ua НБУ трижды выходил на межбанк с выкупом доллара. В самом начале - по 26,84 гривен (купил первые $20 млн), затем в середине дня - по 26,80 (купил по разным оценкам от $ 50 млн до $ 75 млн), а после обеда - по 26,79 гривен (приобрел еще по наблюдениям участников торгов еще как минимум $ 10-15 млн).

Крупнейшими продавцами были клиенты госбанков (в первую очередь - Ощадбанка), что быстро спровоцировало слухи о массированных продажах валюты НАК "Нафтогаз" и его дочерних структур для дальнейшего очередного латания дыр в бюджете.

Активно распродавались на межбанке аграрии и часть других экспортеров - им нужна гривна для финансирования своих текущих расходов.

Зато суммы покупок валюты "дочками" иностранных компаний и крупными импортерами быстро утонули в объемах предложения.

В результате - гривня активно укреплялась в течение дня, а НБУ смог существенно пополнить свои резервы.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 8 мая на уровне 26,82 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,91 (на 7 мая - 29,10 гривни).



Экономическая правда