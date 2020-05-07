НБУ и ЕБРР запустили инструмент поддержки бизнеса на 0,5 миллиарда долларов
Национальный банк и Европейский банк реконструкции и развития подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривня/доллар в объеме до 500 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Операции своп с Национальным банком открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, понесших потери от пандемии и карантина.
В частности, этот ресурс будет направлен на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний без наражения их на валютный риск.
В то же время покупка валюты Национальным банком у ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины.
"Это положительно скажется на настроениях участников рынка и усилит способность Национального банка достигать своих целей по поддержанию ценовой стабильности", - говорится в сообщении НБУ.
Договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет 25 млн долл, а минимальный срок транша - до 3 месяцев с возможностью ролловера.
Отмечается, что соглашение позволит усилить макрофинансовую стабильность в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики.
Первая операция своп Национального банка и ЕБРР состоится в течение следующих нескольких недель.
Экономическая правда
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