Стало известно, почему СБУ проводила обыски у Верланова

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, правоохранителями установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных Налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности). Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятую в ходе следственных действий документацию будет добавлено как доказательную базу к материалам дела.

По инициативе СБУ заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.

На уточняющий вопрос о статусе Верланова в пресс-службе СБУ "Украинской правде" сообщили лишь, что продолжаются следственные действия, в том числе и по поводу объявления подозрений фигурантам дела, которых много.